A la lista de los discretos: Uruguay y Corea de Sur, felices sin goles

El daño que le han hecho Arabia Saudita y Japón a los primeros partidos del Mundial de Catar es enorme: ¡nadie quiere correr el riesgo de un batacazo!

Las precauciones son excesivas, visto lo visto con Argentina y Alemania, y así es como dos equipos con características muy opuestas en el juego, que anticipaban un cruce interesante por esa diferencia, quedaron en deuda en un debut que terminó en un 0-0 sin luces.



Y no parecía que fuera ese el destino en un arranque trepidante de los asiáticos, aprovechando su gran estado físico y la lentitud de muchos veteranos en el campo, incapaces de seguir ese ritmo. El tema es que corren y exigen pero no tienen puntería... para la felicidad uruguaya.



Poco de Son -el de Tottenham- pero mucho de sus compañeros Jae-Sung y sus escoltas In-Beom y Woo-Young amenazaron el arco suramericano, aunque Godín y Giménez lo resolvieron con solvencia. El punto es que en la segunda fase del juego, el ataque, el equipo de Alonso siempre quedó debiendo: había demasiado espacio entre líneas y solo Valverde parecía tener algo de imaginación, con un remate de afuera y algún pase que no llegó a feliz término. Y aún así, antes del descanso la opción más clara fue un cabezazo de Godín a la salida de un tiro de esquina que se estrelló rebeldemente contra el palo.



Y para el complemento más de lo mismo, pero con los coreanos agotados de correr y luchar sin premio. A Uruguay le resulta cómodo no tener la pelota, así que la cedió y aguantó sin pasar muchos sustos, salvo algún manotazo del arquero Rochet y en el tránsito fue despidiendo de la cancha a leyendas como Luis Suárez, quien deambuló más que otra cosa antes de darle paso a Cavani.



Una incursión sin precisión de Núñez y una más, a los 80 minutos, que se le fue abierta al hombre de Liverpool y tampoco alcanzó a cabecear Cavani, son el resumen del ataque uruguayo antes de otra clara que rebotó en el palo: lindo remate de media distancia de Valverde, único aporte suyo en el cierre. Cómo sería que el joven del Real Madrid acabó celebrando un quite como si fuera un gol...



Así parecieron pactar todos el punto, el 0-0 que bien puede definir la totalidad del partido y que dejó toda la expectativa para Portugal y Ghana, rivales a segunda hora en el grupo H. ¿Mucho ruido y pocas nueces? Puede ser una síntesis muy cercana a la realidad.