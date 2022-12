Messi conmovido con mensaje de Agüero: 'Siento que también estoy ahí'

Este miércoles, a dos días del partido de cuartos de final en Qatar ante Países Bajos, Lionel Messi y otros integrantes de la Selección Argentina se conectaron con Sergio Agüero en un directo en Twitch. Una transmisión que rápidamente se hizo tendencia.



Después de las locuras del 'Papu' Gómez, las risas de Rodrigo de Paul y las confesiones de Lionel Messi, quien no ocultó que extraña al 'Kun' en la concentración, Agüero dejó un mensaje de apoyo a sus compañeros para el partido del viernes, en el que buscarán clasificarse a la semifinal del Mundial 2022.

"Suerte y lo mejor para el viernes. Pase lo que pase, para mí ustedes son unos fenómenos como personas y la victoria de ustedes también es para mi. Estoy muy feliz que estén vistiendo esta camiseta y ahora desde afuera aunque sufro bastante, también disfruto verlos jugar y que estén tan unidos es lo que más me gusta. Me pone muy feliz porque siento que también estoy ahí", dijo Sergio Agüero.



De inmediato, tomó la vocería el capitán, Leo Messi, para recordarle que todo Argentina lo quiere y lo extraña. "Gracias por llamarnos, nosotros también te queremos mucho y te extrañamos a vos, a Gio (Lo Celso), y siempre están acá, están presentes".



Sin duda, un momento que tocó más de un corazón, y que no pudo evitar hacerse viral. Véalo: