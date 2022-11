Desde Alemania no paran críticas por los derechos humanos en Catar

El seleccionador alemán, Hansi Flick, lamentó la prohibición a los jugadores de portar los brazaletes 'One Love' y se quejó de que a sus futbolistas no se les permita dar ejemplo en la lucha por los derechos humanos.



"El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. Había muy poco margen para los equipos que jugaron ayer. El brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos. Nos tratamos con mucho respeto y aprecio, pero cuando se trata de aprecio y respeto, algunos no lo ven así", señaló el preparador germano en vísperas del duelo con Japón.

"Las tarjetas amarillas no habrían sido un problema, pero la forma en la que queda la situación abierta y la amenaza de sanciones complicó la iniciativa justo antes del primer partido de Inglaterra y también de Holanda. No hubo tiempo para reaccionar a eso, por lo que las federaciones prefirieron quitar la presión y no inmiscuir a los jugadores en eso. Creo que es una pena que ya no podamos defender los derechos humanos", apuntó Flick.



"La selección representa lo que el brazalete envía como señal, la diversidad. Vivimos esto todos los días. Estos son nuestros valores. Estoy feliz de tener a estos jugadores en el equipo que juegan para Alemania", continuó. El técnico germano destacó la importancia de la ausencia del lesionado Leroy Sané.



"Es una pena que no podamos contar con él. Es un jugador que marca la diferencia. Hay opciones de que pueda jugar el domingo contra España. Estamos trabajando con el equipo médico sobre eso", indicó Flick, que dejó entrever la posibilidad de contar de inicio con Thomas Muller. "Es una opción. Ha trabajado muy bien", afirmó.



"Nuestro objetivo es el título. Hemos entrenado muy bien en los últimos días y estamos preparados para el partido. El grupo es muy fuerte pero afrontamos los compromisos muy positivamente. Estamos contentos de empezar", añadió. "Todas las grandes selecciones tienen el objetivo de ser campeones y por eso estamos en Qatar. Creo que hay que adaptarse a la presión de forma positiva. Ir al límite de rendimiento", explicó Flick, que se declaró fanático del fútbol japonés.



"Están muy bien preparados física y técnicamente. Vamos a tener trabajo, pero vamos al encuentro bien preparados. Todo es posible, lo hemos visto esta jornada. No hay que subestimar a ningún rival", dijo el seleccionador alemán.



EFE