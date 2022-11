Marruecos vs Croacia: un dato que no sucedía desde hace 40 años

La fiesta mundialista está apenas en su cuarto día de actividad y poco a poco ha dejado grandes datos en este arranque. Uno de ellos, el regreso de Gales a un Mundial, al igual que Estados Unidos con 22 jugadores debutando, sumado también a los suplentes que aguardaron por su oportunidad en el banquillo. Otro, que Gareth Bale es el primer jugador de la MLS en marcarle a un combinado estadounidense en la historia de los Mundiales.

Ecuador fue el primero en hacer historia venciendo por primera ocasión a una selección anfitriona en el debut, y Arabia Saudita también dio el batacazo para el mundo ganándole a una favorita como Argentina de Lionel Andrés Messi. Con el pasar de los días, se seguirán rompiendo récords, o hasta recordar otros que un se habían vuelto a ver desde hace años. Uno de ellos, tuvo el protagonismo de Marruecos y Croacia.



En un juego lleno de buenas impresiones tanto de un lado y otro, demostró lo táctico que ambas escuadras podían ser. La emoción careció, pues no hubo goles en el encuentro, pero eso no fue impedimento para refrescar memoria con algo que no sucedía en la primera fecha de los Mundiales. 40 años pasaron sin que la jornada de debuts de selecciones tuviera tres empates sin goles.



De acuerdo con Mister Chip, ese empate entre Marruecos vs Croacia se unió al Dinamarca vs Túnez y el México vs Polonia en este comienzo en Catar. Esto no sucedía desde el Mundial de España en 1982 cuando Italia igualó con Polonia, Camerún contra Perú y en ese mismo Grupo A, polacos y cameruneses también empataron sin goles. Además, hubo otro encuentro en ceros que fue Yugoslavia ante Irlanda del Norte.