Marruecos sorprendió y las burlas no dan tregua a Bélgica: vea memes

Las redes sociales no perdonan ni una. Bélgica, la tercera del Mundial del 2018 cayó sorpresivamente contra Marruecos por un marcador adverso de 0-2. No ha sido para nada la Copa del Mundo de los belgas que se complicaron ante Canadá, salieron ilesos, y luego, no pudieron sumar de a tres para sellar su clasificación. Los marroquíes aprovecharon un flojo contrincante y con una mala noche para Thibaut Courtois lograron romper los ceros y marcar.



En una cita mundialista, las redes sociales no dan tregua y esta no fue la excepción. Hasta al Manchester United lo metieron en la conversación por los apodos del combinado nacional y el club inglés. Además, los testimonios de Kevin de Bruyne también quedaron en evidencia en las múltiples burlas. Vea los mejores memes aquí:

