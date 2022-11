¡Dinamarca, decepción Mundial! Caída contra Australia y eliminación

Australia y Dinamarca se enfrentaron en un vibrante partido en el que, suena curioso decirlo, pero ninguno podía perder ni empatar. Pero, debía haber claramente, solo un ganador. Sin embargo, los australianos lograron poner el único tanto cuando en el otro encuentro Túnez había marcado contra Francia y encaminó la clasificación, pero en un abrir y cerrar de ojos, Matthew Leckie se robó los focos para dejar en las ruinas a los daneses y certificar el paso oceánico.

Apenas inició el compromiso, a los cinco minutos, Joakim Maehle envió un centro para Martin Braithwaite que atacó la pelota, pero con mucha suavidad a las manos de Matthew Ryan que aseguró con facilidad. Todo el dominio era de Dinamarca que respondió a los diez minutos con Andreas Skov Olsen y Jesper Lindstrom, pero su disparo fue desviado en un zaguero al córner.



Un minuto después, Martin Braithwaite asistió a Jensen que disparó y Matthew Ryan tuvo que exigirse para enviar a la esquina. Por la izquierda, Joakim Maehle volvió a ser atrevido con un centro raso y Ryan, en vez de meter las manos, atajó con los pies, para su fortuna, no había nadie de rojo en ese momento para embocarla. No hubo mucho más en la primera parte, Australia poco atacó, aunque Matthew Leckie ya mostraba la amenaza que era con un disparo que Kasper Schmeichel aseguró con facilidad.



Ya en el complemento, Andreas Skov Olsen fue el guía de Dinamarca, pero poco atrevimiento tuvo realmente. No fue sino hasta los 60 minutos cuando Matthew Leckie recibió en soledad, eludió con enganches a Joakim Maehle y la zaga central para sacar un remate esquinado al fondo y vencer a Kasper Schmeichel.



Con intentos de Andreas Skov Olsen y Joakim Maehle que trataron de romper el pórtico de Matthew Ryan no hubo mucho tiempo. Dinamarca envió incesantes centros que la zaga despejaba. Christian Eriksen no pesó mucho en el juego, y así terminó la ilusión danesa con triste eliminación. Australia esperará rival del Grupo C para jugar los octavos de final.