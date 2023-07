Apoyo a la Selección Colombia en Australia: las animarán con música

La Selección Colombia Femenina debutó esta semana en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra Corea del Sur, en una muestra de fútbol esplendido, mostrando superioridad respecto a las asiáticas, para sumar los primeros tres puntos en el certamen orbital.



El país estará a la expectativa de lo que llegue a pasar, en el próximo duelo contra Alemania, determinante para las aspiraciones de las dirigidas por Nelson Abadía, que sueñan con llegar lo más lejos posible y apuntarle al título mundial.



La ‘fiebre amarilla’ contagia cada rincón y los artistas no se quedan atrás, manifestando su amor hacia el deporte y enaltecer el fútbol femenino, que de a poco, suma muchísimos adeptos en las tribunas. Lido Pimienta plasmó en una canción, eso que representa la pasión por la pelota, lo que se juegan ellas en la cancha, al representar en la Selección Colombia.



Con el apoyo de Nike, la artista transmitió un mensaje para las representantes de la tricolor. ‘Creétela’ es el título de la pieza musical, que busca resaltar todo ese poderío que ellas se han ganado, no solo en el proceso reciente que las llevó a Australia-Nueva Zelanda, sino del movimiento que inició desde hace muchísimos años, con la idea de darle exposición al fútbol femenino.



Nike y Lido Pimienta envían un mensaje de apoyo no solo a jugadoras como Lady Andrade, María Camila Reyes, Ana María Guzmán, Lorena Bedoya, Ángela Barón y todas aquellos y aquellas que siguen a la expectativa e invitan a soñar con el talento de una Selección que buscará dejar su nombre en lo más alto del fútbol femenino.