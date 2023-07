Aquí la hubieran borrado: jugadora de Noruega fustigó a DT en su cara

El primer mundo tiene otra lógica y eso se puede ver en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde los líos parecen ser el pan de cada día en la selección de Noruega.

Al borde de la eliminación, tras perder 1-0 contra Nuev Zelanda y empatar 0-0 contra Suiza, un tremendo enfrentamiento ha estallado entre la seleccionadora, Hege Riise, y Caroline Graham, una de las estrellas del equipo.



Y la jugadora no ha dudado en apuntar directo contra su jefa: "Ni siquiera sé qué decir. Hay mucho que quiero decir y mucho que ya se ha dicho. También hay muchas cosas en las que una no está de acuerdo, pero probablemente siempre será así. Es desafortunado que no puedas tener confianza en ti mismo sin que te recriminen por ello", dijo Hansen en declaraciones a NRK.



La jugadora del FC Barcelona fue suplente en el último juego y, evidentemente, no le gustó: "Si soy honesta, me siento como si me hubieran pisoteado y pisoteado durante un año. Siempre escucho a la gente hablar de estar unidos como equipo y como nación, pero durante el último año siento que no ha sido así... No deberías recibir nada gratis aquí en la vida, pero pensé que había construido al menos algo de respeto. Resulta que este no fue el caso y tal vez tendré que mirarme en el espejo y pensar menos en mí misma", aseguró.

​

Por supuesto, la DT fue cuestionada por esas declaraciones y, con total naturalidad, respondió: "no se ha hecho (pisotearla). No pasó nada entre ella y yo. Es la decepción de no poder ser titular y aportar para Noruega. Lo entiendo", dijo Riise. ¿Qué tanto le dolerá la declaración de su estrella? Todo se sabrá en el próximo partido de Noruega, el domingo contra Filipinas.