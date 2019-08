Desgarradora confesión: el colombiano que se fue a México por amenazas

La mala fama al fútbol colombiano se sigue propagando en el exterior y es que las amenazas a los jugadores son cada vez más constantes. Recientemente, William Tesillo fue amenazado por errar un penalti en la Copa América y esa noticia se dio a conocer en varios países del continente.

Pues otro jugador que milita en el fútbol mexicano contó un episodio amargo de su vida por cuenta de las amenazas. Este fue el caso de Jeison Angulo, canterano del Cali que ahora milita en Pumas de México. En diálogo con ´Récord', el jugador contó las razones por las que salió del azucarero al principio de este 2019.

"La verdad es que ya no me incomodan (las críticas). Fueron cosas que pasaron porque cuando estuve en Deportivo Cali. En una temporada nos fue a todos muy mal, todas las críticas para el club fueron muy fuertes, había amenazas, y muchas cosas, y ya después de tanta crítica diaria por redes, y las amenazas, llegó un momento en que ya no me importaba", contó.

Y es que en su paso por Colombia, el jugador que en aquel entonces tenía 22 años, era uno de los más criticados del plantel. Aunque en el último semestre del 2018 jugó solo seis partidos y hasta fue criticado por Gerardo Pelusso, técnico del equipo.

Jeison Angulo en un partido de semifinal de Liga I-2017. En aquel partido anotó un autogol, pero su equipo siguió hasta la final. Foto: Juan Pablo Rueda/CEET

"Ya lo viví en Colombia, sí me costó mucho, muchísimo y me desesperé. Y todo fue por un error, por un autogol, pero ahora ya sólo me concentro, me aferro a mi fe y a mi familia porque un día eres dios, y cuando te equivocas se olvida todo. Simplemente es trabajar pensar en el presente", expresó.

Fue por todo ese panorama turbio que vivió el equipo, en alguna oportunidad los aficionados fueron hasta la sede de entrenamiento del club, que el jugador decidió que su futuro estaba fuera del país.

"Quería salir de Colombia porque ya no jugaba con alegría, mi familia estaba asustada de que si salía a la calle, me pasara algo. Ahora aquí esta mi familia conmigo, estamos tranquilos y contentos, siempre juntos. Me aferro a ellos porque siempre han creído en mí como persona y jugador", recalcó el defensor.