Dani Alves se confesó: su retiro avecina y no quiere pensar en ello

Desde que Dani Alves llegó a México, Pumas de la Universidad Autónoma de México no ha pasado por sus mejores momentos en la Liga BBVA MX. Viene de una goleada a favor contra Querétaro en casa, y un empate a dos tantos contra el Toluca.

Su gran pasado en la Selección Brasil, y sus excelentes temporadas con la casaca del Barcelona potencializaron aún más la carrera de Dani Alves que llegó a México con un gran recorrido sin duda alguna. Sin embargo, el profesionalismo no ha sido suficiente para que Pumas esté en una zona de clasificación peleando por el título de la Liga BBVA MX. Alves concedió una entrevista con el mítico jugador mexicano, Hugo Sánchez en ESPN.

Hugo Sánchez no dejará de ser ese ícono de México y ese goleador, pero en los medios ha tirado mucha polémica. Cada vez que habla tira un dardo al balompié. Sus críticas ya las conoce el mundo, y nadie quiere estar en la boca de Sánchez. El panelista de ESPN le preguntó a Dani Alves sobre Pelé y Messi, y no dudó en destacar a su compatriota, pero no dejó de lado a su excompañero en Barcelona.



“Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el fútbol, me voy a quedar con ellas. Y, además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí”, respondió Dani Alves.



No solo dedicó palabras para Lionel Messi con el que compartió en Cataluña, sino que habló de Cristiano Ronaldo, al que enfrentó en varias ocasiones. No titubeó en decir que era muy complicado defenderlo, “Cristiano Ronaldo. Este cabrón no te deja respirar un segundo. No lo hice tan mal, pero es difícil. Es una máquina de marcar”.



A su vez, se confesó y mencionó cuál ha sido el mejor técnico, y al que le pudo aprender todo en cancha. “Guardiola, sin lugar a duda. Era un masterclass todos los días. Siempre te enseña algo nuevo”, comentó Dani Alves sobre Pep, quien lo dirigió en el Barcelona.



Finalmente, habló sobre la renovación y su futuro con Pumas UNAM, “yo primero, antes de solicitar nada, me gusta entregar. Yo tengo un año para demostrar con ellos. No tendría problema. Necesito mostrar a ellos de que yo puedo, que juntos podemos construir un equipo muy chingón en México, que juega de una manera diferente, que los jóvenes dan un paso al frente”. Agregó sobre su posible retiro, “no me gusta pensar en futuro porque siempre es una incógnita. Dejo a la vida llevarme. Si me pasa Messi (en títulos) yo voy a jugar hasta los 50”.