Luto en México: falleció 'Nacho' Trelles, mítico entrenador

El legendario entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Trelles, quien dirigió a la selección de su país en dos Mundiales y dos Juegos Olímpicos falleció este miércoles en la capital a los 103 años como consecuencia de un infarto. El equipo Cruz Azul, con el que Trelles ganó un par de títulos de liga, confirmó la noticia y se solidarizó con los familiares del estratega nacido el 31 de julio de 1916.

"Don Nacho", como lo conocieron en el medio del fútbol mexicano, no fue un gran futbolista, sin embargo trascendió como uno de los estrategas más ganadores de México, que implantó un récord de siete títulos de liga, dos con Cruz Azul, Toluca y Zacatepec y uno con el Marte. Conocido por frases ingeniosas como "lo quiero para que meta goles, no para que se case con mi hija", al referirse a un jugador parrandero o "lo único que cuenta es el resultado", Trelles es recordado como un entrenador de personalidad y carácter, uno de los dos capaz de ganar títulos de liga con cuatro equipos diferentes.



Ignacio Trelles fue un ejemplo de longevidad deportiva. Debutó como técnico en el año 1950 con el Zacapetec y se mantuvo activo hasta 1991, periodo en el que también comando a los equipos Cuautla, Marte, Zacatepec, Águilas del América, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Atlante y U de G.



Además de dirigir 1.081 partidos en el fútbol local, marco una época como entrenador de la selección, al dirigir al "tri" en los Mundiales de Chile 62, en los que México logró su primer triunfo de la historia, 3-1 sobre Checoslovaquia, e Inglaterra 66. Dirigió a la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y México 1968 en los que alcanzó las semifinales y a nivel de clubes conquistó en un par de ocasiones la Copa de Campeones de Concacaf, con el Toluca.



En homenaje a su gran paso por el fútbol de México la Lotería Nacional imprimió un billete con la imagen del estratega a mediados del año pasado. "Lamentamos el sensible fallecimiento de Don Nacio Trelles. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación", escribió el equipo Cruz Azul, y después otros equipos de la Primera División expresaron sus condolencias.