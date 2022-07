PSG no sabe de falta de plata: la fortuna que cuesta su nueva camiseta

PSG estrena camiseta. Y eso, para el bolsillo del hincha, es un dolor de cabeza, un gasto de nunca acabar.

EL club lanzó su campaña publicitaria desde Japón, donde se hace la gira de pretemporada, usando la imagen del capitán Marquinhos, Sergio Ramos, Lionel Messi y Kylian Mbappé... pero no la de Neymar Jr, detalle no menor...



“La nueva colección PSGxJordan away rinde homenaje al lugar donde ocurre la magia”, explicó el club parisino a través de sus redes sociales, haciendo alusión al Parque de los Príncipes.



“Predominantemente gris con variaciones en negro, marrón, las piezas rinden homenaje al mítico recinto parisino que este año celebra su 50 aniversario y en el que el equipo parisino ha disputado 1147 partidos hasta la fecha”, detalló.

¿Cuánto cuesta?



La pregunta del millón... casi. La camiseta 'Vapor Match de la 2da equipación del PSG' costará 173 dólares, alrededor de $755.000 pesos colombianos. La edición “Stadium” es más económica: 113, unos 487 mil pesos.



Pero claro, si lo que quiere es la camiseta de Messi, prepárese para gastar 196 dólares, más o menos $845.000 pesos al cambio de hoy. Claramente, en París nadie piensa que el dólar en Colombia está por las nubes...