Pochettino con futuro lejano del PSG: no ve por qué deba irse

Mucho se ha hablado del fracaso deportivo del Paris Saint-Germain pese a obtener como ha sido habitualmente, la Ligue 1. Sin embargo, los dueños cataríes del club parisino han anhelado siempre con la consecución de la Uefa Champions League. Una vez eliminaron al PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones en manos del Real Madrid, salió el rumor de que Mauricio Pochettino saldría del banquillo.

Así las cosas, esos rumores parecían cada vez ser más ciertas por la urgencia de los directivos del club en busca de técnicos. En la carpeta tienen a Antonio Conte Zinedine Zidane, Joachim Löw, Thiago Motta y un último nombre que salió a la luz, Marcelo Gallardo. A falta de una fecha para culminar el torneo francés, Mauricio Pochettino estuvo en rueda de prensa previo al encuentro del sábado ante el Metz.

Mauricio Pochettino no es la única persona de la que se habla en París, pues Kylian Mbappé no define por ahora su futuro y el argentino no conoce la decisión del astro francés, ‘yo no conozco la decisión. Creo que es un tema personal de Kylian con el club. Hay muchas informaciones y rumores que vemos últimamente, siempre respetando a nuestro club y la posición de Kylian, que acaba contrato esta temporada. En este caso, es el jugador el que tiene que hablar de estos temas. Le compete al jugador decirlo’.

Sobre la temporada, Mauricio Pochettino dijo, ‘no veo el por qué no estar aquí la temporada que viene. Espero que lo mejor esté por venir. Creo que la ilusión de todo integrante del PSG y de toda la familia es lograr la Champions, creo que es algo que se ha vuelto una obsesión para este club. Ojalá podamos lograrlo. En la Champions, esos 20-25 minutos de la segunda parte que no pudimos conseguir el resultado generó emociones y cuestiones que no se han podido controlar estos dos últimos meses. Después de ese partido y a través de lo que se vivió, hay que felicitar a los jugadores porque nos hemos levantado y pudimos ganar la Liga varias jornadas antes, eso es algo que tiene mérito’.

Una despedida de Ángel Di María que se habla de un homenaje para el argentino, que Mauricio Pochettino dijo, ‘mañana lo hablaremos. Hay varios eventos previstos en el partido. Ver un poco los actos y la línea a seguir para mañana. Ángel es un jugador increíble, con una gran trayectoria y que en siete años que lleva en el PSG ha hecho grandísimas cosas. Creo que es de los mejores jugadores de la historia que han vestido esta camiseta. Lo que dije antes. Aunque tenga yo información, no me corresponde hacer ninguna declaración’.

Por último, sobre el posible último partido de Kylian y del argentino en el banquillo, Pochettino comentó, ‘son cosas diferentes. Hay jugadores que acaban contrato y se verá. Nosotros tenemos un año de contrato y potencialmente estaremos aquí el año que viene. Espero que sea un día en el que disfrutemos del décimo título. Agradecer a jugadores, cuerpo técnico y todos los que nos han ayudado a ganar el título’.