¿Mbappé cambió de decisión? Su mamá habló de renovar con PSG

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé y, junto a su esposo, responsable de los asuntos que afectan al jugador, aseguró este miércoles que existen negociaciones con el París Saint-Germain (PSG) para la renovación del contrato de su hijo con el club francés y que "van bien".



En un encuentro con lectores del diario "Le Parisien" este martes, Lamari indicó que eso no implica que su hijo vaya a seguir en París.

"Estamos hablando actualmente con el PSG y la cosa va bien. Incluso hablé ayer con Leonardo", director deportivo del PSG, dijo la madre del delantero, que este verano pidió salir del club con destino al Real Madrid.



Lamari agregó que no es seguro que esas negociaciones para la ampliación de su contrato, que expira en junio próximo, vayan a llegar a término. "Lo único seguro es que se entregará a fondo, hasta el final para ganar la Liga de Campeones. Kylian necesita divertirse. Si no es feliz es capaz de decirte: 'Pongo fin a mi carrera'. Y lo dice a menudo. Con Kylian todo puede cambiar de un día para otro", aseguró.



Estas declaraciones se producen pocos días después de que la prensa publicara entrevistas con Mbappé en las que el jugador aseguraba que pidió al PSG salir a finales de julio pasado y que su deseo era ir al Real Madrid.



El atacante agregó que las negociaciones estaban por ahora paradas, aunque no dio pistas sobre su futuro.



El presidente del club blanco, Florentino Pérez, aseguró este martes que a principios del año próximo, cuando ya será posible firmar a Mbappé si no renueva su contrato, la situación del delantero estará zanjada. Unas palabras que molestaron en el Parque de los Príncipes, donde el director deportivo Leonardo reprochó el comportamiento del Madrid. "Kylian es jugador del PSG y el club quiere que esta relación dure", dijo al diario L'Équipe. EFE