Messi a fondo: su relación con Mbappé y sus votos para Balón de Oro

Lionel Messi es la portada de la revista ‘France Football’. El fichaje bomba del último mercado, habló de su llegada al Paris Saint Germain en su primera gran entrevista desde que debutó con el club francés.



La decisión de ir a PSG, las otras propuestas que recibió, su relación con Kylian Mbappé y la turbulenta salida de Cataluña. “Cambiaron mis planes”, dijo el crack, sobre la manera en que Barcelona le comunicó la mala noticia.



También se refirió a su adaptación a París y la de su familia: “todavía estoy un poco perdido”, admitió, sobre sus primeros tiempos en la Ciudad Luz, a la que espera conocer a fondo más adelante. En ese sentido, admitió que sus hijos van más adelantados: “A veces vuelven del colegio y me tiran algunas palabras en francés, yo todavía no empecé”, sonrió.



¿Cómo es la relación con Kylian Mbappé?, otra figura del PSG y promesa del fútbol galo. “Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien”, aseguró Lionel Andrés.



Aunque no dijo explícitamente quién tuvo la idea, el atacante de la selección de Francia estuvo involucrado en un divertido “bautismo” que le hizo el plantel de PSG a Messi: “Me hicieron cantar”. Hasta ahí manifestó; no dijo qué canción. “No es importante, aunque debe haber alguien que lo tenga guardado”, volvió a reírse.



Leo no duda de la calidad de su compañero de ataque, a quien califica como un jugador “potente” y “extremadamente rápido”. “Por supuesto, en mi equipo hay al menos dos a los que votaría sin duda [para el Balón de Oro]: “’Ney’ y Kylian. Y luego, Robert Lewandowski, que ha tenido un gran año. También está Benzema, que ha estado excelente. Sabemos que los títulos también son importantes: la Champions, la Eurocopa y la Copa América pesarán sin duda en la votación”. Para él, los premios individuales son menos importantes que los colectivos, pero no ve con malos ojos a la posibilidad de recibir su séptima distinción en la tradicional gala de fin de año: “Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en esta situación. Ganar un séptimo sería increíble...”.



El rubro inmobiliario es aún un tema por solucionar para la familia Messi. Es que sus tres hijos ya asisten al colegio y eso parece avanzar rápido, pero los cinco siguen viviendo en un hotel. “Se nos está haciendo largo. Los chicos han empezado el colegio y no es fácil ir y venir del hotel. Estamos deseando instalarnos en nuestra nueva casa y empezar nuestra nueva rutina. Pero al mismo tiempo, nuestra adaptación va bien”.