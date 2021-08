¡Negativa rotunda! Mbappé se niega a renovar, surgen alternativas

Los días de Kylian Mbappé en el PSG, parecen llegar a su final. Su continuidad era uno de los pilares para continuar la presente temporada, además, de confeccionar un equipo de ensueño junto a Lionel Messi para ir por el gran objetivo: Champions League. Sin embargo, tomaría un rumbo distinto, pues los rumores de su salida vienen creciendo, que sí y que no. El panorama se esclarece de a poco.



De acuerdo a información de RMC, el atacante rechazó, nuevamente, la oferta puesta sobre la mesa por parte de los parisinos para que renovara. Dentro de las condiciones, se habla de cinco años de extensión, con posibilidad de tomar un año más. Además, desde lo económico tenía un aumento, pero no al nivel de Neymar, que renovó hace un tiempo.



A raíz de esto, PSG ya se plantea en vender al atacante, dándole un viraje a la situación reciente. Pues la postura del club era de no dejarlo ir, ni en transferencia ni gratis. Ahora empezarán las negociaciones, pues corren el riesgo de que en seis meses, empiece a negociar su contrato con otro club y no dejar ganancia en Francia.



El rotativo asegura, que por el momento, no hay oferta nueva del Real Madrid, pero, si una de un club de la Premier League. Se afirma que podría ser del Liverpool. En días anteriores, se manejaron 120 millones de euros por el atacante desde España, la cual fue rechazada. Valorado en 160 millones de euros, los interesados buscarán poner menos, teniendo en cuenta el tiempo de contrato que le resta.