Hay precedente y ahora toca aguantarse: Francia no prestará jugadores

Todo comenzó con la decisión de Inglaterra y Alemania de no prestara a sus futbolistas, la eliminatoria sudamericana fue aplazada, victoria para los europeos y fue sentado un precedente para futuras ocasiones.



Los clubes franceses no prestarán a sus jugadores extranjeros para jugar partidos con sus selecciones fuera de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) durante el próximo período de partidos internacionales, anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional (LFP).



La decisión fue tomada hoy por unanimidad de los clubes de primera y segunda división, indicó la LFP en un comunicado, en el que se precisa que aplican una circular de la FIFA del 5 de febrero de 2020 sobre las restricciones de viaje a nivel mundial provocadas por la crisis sanitaria.

Los clubes consideran que los jugadores que viajen fuera de la UE en este periodo internacional, que comenzará tras el próximo fin de semana, no están exonerados de cumplir una cuarentena a su vuelta, por lo que decidieron no prestarlos a las selecciones.



A causa de la pandemia, la FIFA autorizó a los clubes a no prestar a sus internacionales a las selecciones si se les imponía una cuarentena. La decisión afectará sobre todo a varias selecciones africanas, que tienen muchos jugadores en el campeonato francés, y que disputa la recta final de las eliminatorias para la clasificación para la Copa África de Naciones (CAN) que se disputará a principios de 2022.



La decisión adoptada por la LFP no afecta a los internacionales franceses, que tienen que disputar la semana próxima dos duelos fuera del EEE de la fase de clasificación para el Mundial de 2022, el día 28 contra Kazajistán y el 31 frente a Bosnia-Herzegovina.



La Federación Francesa de Fútbol (FFF) mantiene contactos con el Gobierno francés para que los jugadores no tengan que guardar cuarentena al regreso de estos dos duelos. Para ello, se les puede imponer una burbuja que evite contactos fuera del grupo durante sus desplazamientos.



El seleccionador galo, Didier Deschamps, anunciará el jueves la convocatoria para esos dos partidos y para el que disputarán en el Estadio de Francia de Saint-Denis el próximo día 24 contra Ucrania.