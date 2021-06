Wijnaldum explicó su fichaje con PSG y dejó mal parado al FC Barcelona

Georginio Wijnaldum se convirtió en el primer fichaje del Paris Saint Germain para la próxima temporada y en el primer fracaso de la gestión de Joan Laporta en el FC Barcelona. El mediocampista de la selección de Holanda, que participará en la Eurocopa 2021, explicó las razones que tuvo para decidirse por el millonario equipo francés.



Ojo, las declaraciones del neerlandés no dejan bien parado al Barça.



“Fue muy difícil. Negocié durante 5 semanas hasta que tomé una decisión final. PSG fueron un poco más rápidos y el proyecto que tenían me llamaba. Fue una decisión difícil porque el Barcelona estaba muy interesado en mí”, dijo el volante de 30 años, que acabó su contrato con el Liverpool de Inglaterra.



Holanda debutará contra Ucrania en la Uefa Euro 2021, pero Wijnaldum no esquivó el tema de su nuevo equipo.



“Tuve que tomar algunas decisiones difíciles, sí, fue muy difícil. Son dos clubes grandes, muy grandes. Y querrías jugar para los dos. Pero al final me decidí por el PSG. Fue un gran alivio poder tomar la decisión antes de que empezara el torneo”, comentó el volante, que firmó hasta 2024 con el Paris Saint Germain.