Zidane, en llamas: fuerte crítica a los jueces tras empate del Madrid

Real Madrid no pasó del empate (2-2) con Sevilla y, en condición de local, sumó un punto que lo puso a dos unidades del líder de la tabla, Atlético de Madrid.

Sin embargo, hubo un hecho que marcó el desenlace del partido, ya que el juez de la contienda, cuando el encuentro estaba 1-1, sancionó una falta en el área a favor de Benzema, pero, tras ser llamado por los árbitros del VAR, terminó señalando el punto blanco a favor del Sevilla, debido a un mano previa de Eder Militao, en la misma jugada que desencadenó el contragolpe madridista.



Tras finalizar el partido, Zinedine Zidane, DT del conjunto merengue, atendió a los medios y en rueda de prensa manifestó su descontento con las decisiones arbitrales, asegurando que 'no entiende nada' y que salió 'muy enfadado' con el árbitro del partido.





"No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo de árbitro, pero hoy estoy enfadado. Al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada. Estoy contento con mi partido, merecimos más porque la segunda parte fue espectacular"



"Me tiene que explicar el árbitro las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear a muerte hasta el final... Yo confío en el fútbol. Lo que digo es que vi dos manos y pitaron la nuestra", finalizó.



Con el empate, Real Madrid se quedó en el segundo lugar de la Liga y espera quedarse con el título de la temporada en las tres fechas restantes.