¡A Madrugar! Hora y dónde ver el debut de Falcao con Rayo Vallecano

Falcao García vuelve a jugar en la Liga de España: este sábado sería su debut con el Rayo Vallecano, en partido de la fecha 5 de LaLiga 2021-2022.



Luego de 8 años de haberse ido por la puerta grande del fútbol español, cuando fichó por el Mónaco siendo la gran estrella de Atlético de Madrid, ahora el ‘Tigre’ regresa en condiciones diferentes, pero con la mentalidad de competir en el máximo nivel y ser el goleador de su nuevo equipo.



Así, los colombianos deberán madrugar este sábado si quieren estar pendiente de los primeros minutos de Radamel en Vallecas.

Rayo Vallecano vs. Getafe

Jornada: fecha 5 de LaLiga Santander de España 2021/2022



Día: sábado 18 de septiembre



Hora: 7:00 a.m. (Perú, Colombia, México y Ecuador); 8:00 a.m. (Venezuela, Chile y la Florida en Estados Unidos); 9:00 a.m. (Brasil y Argentina); 2:00 p.m. (Madrid y toda España)



TV: Espn 3 y Star +