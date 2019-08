Messi y el discurso que emociona a los hinchas del Barcelona

Definitivamente es otro Lionel Messi: luego de la imagen de líder que presentó en la pasada Copa América con la selección Argentina, ahora el crack argentino llegó con “ilusiones renovadas” y con una actitud de capitán que motiva a su equipo y a sus hinchas en todo el mundo para salir a “pelear por todo”. Este fue el discurso del ‘10’ blaugrana en la presentación de la plantilla del equipo de Ernesto Valverde, previo a la disputa del amistoso contra el Arsenal, en el tradicional Trofeo Joan Gamper, en el estadio Camp Nou.

Hace un año Messi dio un discurso en el que anunció que quería ganar todo, especialmente la Champions, sin embargo, el Barcelona no pudo y se tuvo que conformar con el título de la Liga de España. En el arranque de la nueva temporada, el capitán se ratifica en lo dicho hace un año.



“No me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico, no tengo dudas que todos juntos vamos a pelear por todo”, comenzó Messi, con lo que el público asistente al Camp Nou se desató en una ovación.

Lionel Messi, capitán del Barcelona en la presentación del equipo en el Camp Nou. Foto: REUTERS



El argentino reconoció que no terminaron bien la temporada pasada, luego de la humillante eliminación contra el Liverpool en la semifinal de la Champions y la derrota frente al Valencia en la final de la Copa del Rey. “La temporada pasada terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos: la octava liga en 11 años”, destacó el capitán azulgrana, quien le pidió a los hinchas que valoren lo que se ha hecho en los últimos años como un logro muy difícil de alcanzar.



“Eso para cualquier club sería algo grandioso, para este también. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso”, anotó.



Finalmente, Messi, quien hace pocos días se incorporó al equipo tras sus vacaciones, dijo que están listos para comenzar: “Estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas y esperamos que ustedes también”.