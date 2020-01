Setién confesó sorpresa por Barcelona: 'no tengo currículum ni título'

Quique Setién ofició desde este mismo martes como nuevo entrenador del FC Barcelona: dirigió su primer entrenamiento, ofreció su primera rueda de prensa y ahora espera ponerse manos a la obra para recuperar a una plantilla golpeada.

El entrenador, de 61 años, sorprendió con su honestidad respecto de su llegada a uno de los mejores clubes del mundo: "No he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción. Se caía por su propio peso, ayer cuando me han avisado, sabes que podías estar ahí pero jamás pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículom extenso, no tengo títulos. Solamente tengo, que he demostrado, que esta filosofía me encanta. Lo único que he hecho ha sido que Betis, Las Palmas y Lugo han jugado muy bien al fútbol".

🎙 @QSetien: "No tengo un currículum extenso ni tengo títulos. Sólo he demostrado una filosofía de juego" pic.twitter.com/gOfjAZDGk1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020



Respecto de su sello abundó en detalles: "Normalmente a los equipos que voy últimamente solamente he garantizado que mi equipo va a jugar bien. Tanto en Las Palmas como en Lugo como en el Betis, el equipo jugaba bien al fútbol. Todos habéis visto que había una identidad. Decir esto aquí cuando has visto un equipo que ha jugado bien casi siempre, incluso en el último partido. Hay pocas cosas que mejorar si mantienen ese nivel. Solamente meterla dentro.



El módulo, en su opinión, nunca es definitivo: "Respecto al dibujo, lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos. El dibujo posiblemente valoremos en algún momento algún canvio respecto al 4-3-3 o al 4-4-2 que se ha jugado últimamente. Pero lo dejo entre comillas porque necesitamos ver muchas cosas. La filosofía no cambia y el dibujo puede hacerlo".

Sobre las prioridades a la hora de asumir el mando de un equipo plagado de estrellas, empezando por Messi, no hay prisa: "Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar. No nos ha dado tiempo. No hemos hecho nada más que aterrizar. tenemos tiempo para matizar bien estas cosas, tengo claro que siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen. Valoraremos, me escucharán, soy una persona de club, convencido que todos acertamos y nos equivocamos. No es algo que me preocupa, porque tenemos que pensar en los que tenemos".



Respecto de la confianza en La Masía, uno de los puntos flacos de Valverde, el nuevo DT anunció que tendrán oportunidad en el primer equipo siempre que hagan los méritos suficientes.