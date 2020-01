Quique Setién se rinde a los pies de Messi: así alabó al 10 del Barça

Quique Setién, nuevo entrenador del Barcelona, se muestra todavía desbordado por el cambio en su vida que le ha generado su nombramiento como entrenador del Fútbol Club Barcelona y este viernes habló en una entrevista para los medios del club en la que no ahorró elogios para el mejor jugador de su plantilla: Lionel Messi.

Destacó que "el nivel de incidencia que tiene en todos los partidos es tremendo" y que no ha visto ningún jugador con ese matiz. "Es determinante a lo largo del partido y en todos los partidos, es un futbolista único. Será imposible que vuelva a aparecer un futbolista como él, lo hace todo bien, nos hace mejores a los entrenadores, nos da y nos quita los títulos. Lo ves entrenar y te das cuenta de lo competitivo que es", resumió Setién, que este domingo ya lo podrá disfrutar desde el banquillo del Camp Nou, en el partido contra el Granada.



En la entrevista Setién también dijo que es "bastante emocional" en la toma de decisiones y que si tiene que decidir entre lo que le dicta la realidad y lo que le dice el corazón, siempre hace "más caso al corazón".



Setién dijo que no se permite tomar "decisiones rápidas" y que es más de "analizar bien las cosas". El técnico aseguró que está desbordado después de que el lunes, tras conocer que sería el nuevo técnico del Barça, se convirtiera en "el mejor día" de su vida y tuviera en su móvil más de 600 mensajes de 'whatsapp' sin poder responder. "Me decían (por la calle): 'Vas a ir al Barca, vas a ir al Barça...' y yo les decía que era imposible. No tengo currículum...”, dijo.