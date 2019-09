El derbi quedó en deuda: pocas emociones y no hubo goles

Atlético de Madrid y Real Madrid empataron 0-0 en un pobre derbi madrileño, en el que los jugadores le pusieron intensidad y ganas, pero en el que ambos se tuvieron mucho respeto y no generaron muchas ocasiones de peligro. Con este empate el cuadro blanco llegó a 15 puntos y se mantuvo en el liderato de LaLiga, mientras que Atlético quedó tercero con 14, después de Granada. El colombiano James Rodríguez fue suplente y entró en el minuto 77 por Eden Hazard.

Mucha fiesta, mucho ambiente en el Wanda Metropolitano, que tuvo un homenaje al uruguayo Diego Forlán, pero a la hora del fútbol los protagonistas quedaron en deuda.



El derbi no estuvo a la altura de las expectativas. Los dos equipos salieron a no perder y en medio de tantas precauciones, el primer tiempo poco: solo algunos chispazos con Joao Félix por el local y con Tony Kroos, por los visitantes.



A los 8 minutos, la primera clara de Joao Félix, que ganó en velocidad tras un pase largo, pero su remate cruzado se fue ancho.



El Real Madrid sorprendió con una corrida impresionante de Gareth Bale por la zona derecha. El galés se la puso a Benzema en el corazón del área, pero el francés no pudo rematar ante la marca de Giménez que le quitó la posibilidad.



El Real Madrid trataba de presionar arriba, pero el Atlético salía sin complicaciones. El cuadro blanco comenzó a tomar control del partido, sin embargo no tenía profundidad, mientras que el local no lucía preocupado. Esperaba para contraatacar.



Eden Hazard solo apareció en el minuto 23 con una llegada por la izquierda y un centro al corazón del área que terminó en tiro de esquina.



A los 30 volvió a llegar con peligro el Atlético: centro raso de Thomas y se les pasó a todos, no llegó Diego Costa por el centro.



A los 36 comenzó a rematar el alemán Tony Kroos: el primero lo contuvo en dos tiempos el portero esloveno, Jan Oblak.



A los 39 minutos, el equipo del ‘Cholo’ Simeone tuvo otra llegada con el juvenil Joao Félix, quien remató fuerte desde la línea frontal del área, pero su remate salió desviado por muy poco.



Un minuto después, volvió Kroos a probar a Oblak con un remate fuerte de media distancia que iba muy ceñido al palo izquierdo del portero y que alcanzó a tocar con los dedos para enviarla al tiro de esquina.

⏱ 41' [ 0-0 ] ¡Buena mano de Oblak! Repelió un complicado disparo que le botó junto antes de despejarlo. ¡Grande Jan!



⚽ #AtletiRealMadrid

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/fnN2jODR2f — Atlético de Madrid (@Atleti) September 28, 2019



Para el segundo tiempo el Atlético envió al campo al argentino Correa, quien tuvo su primera ocasión clara en el minuto 49, con un remate de cabeza que pasó cerca, tras un centro de Diego Costa.



A los 57 Gareth Bale falló una increíble para el Real Madrid: Nacho se la dejó servida, pero el galés remató muy fuerte, por encima de la portería.



El primer cambio del Real Madrid fue de Luca Modric por Federico Valverde, en el minuto 68 y al 71 el croata tuvo una ocasión clara, en la que entró al área por la derecha y lanzó el centro raso, pero nadie llegó para meterla.



Saúl asustó al Real Madrid un minuto después, con un cabezazo que pasó muy cerca del segundo palo, tras un tiro de esquina que levantó Koke.



Otro remate a puerta del Real Madrid se dio en el minuto 75. Lo hizo Karim Benzemá con un cabezazo muy bueno, tras un centro de Nacho y salvó de forma espectacular el portero Oblak.



James Rodríguez entró en el minuto 77 por Eden Hazard, que sigue sin mostrar su gran calidad. El colombiano poco pudo aportar para llevar al equipo a la victoria: hizo 16 toques, 13 pases precisos (93,9%), recibió una falta y ganó dos de los tres duelos que tuvo.