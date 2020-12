¡Le bajó los humos! Real Madrid frenó al Atlético en derbi madrileño

El equipo de la casa blanca ganó con autoridad (2-0) frente un Atlético de Madrid que llegaba alardeando su liderato en LaLiga y con un importante invicto. Real Madrid fue superior y se quedó con los 3 puntos, acortando diferencia en la clasificación. Los goles fueron obra de Casemiro y Oblak (en contra). Después de tantas críticas, Zidane respira con tranquilidad tras una buena semana en Champions League y victoria en el clásico.

Y es que el equipo de Zinedine Zidane resultó muy superior en el clásico de Madrid, imponiendo condiciones y concretando sus opciones. Desde muy temprano los merengues alertaron el pórtico de Jan Oblak. Benzema tuvo en sus pies la primera gran oportunidad con un zurdazo que se estrelló en el vertical.



Transcurría el primer cuarto de partido cuando Casemiro apareció para desequilibrar la balanza en el derbi. El volante empalmó de cabeza tras un córner, aprovechando que Ramos se quedó con varias marcas. Él le sacó la ventaja a tres defensores y puso el 1-0.



En cinco minutos del complemento, Real Madrid tuvo otra buena chance con un tiro libre al borde del área, tras una falta de Toni Kroos. El capitán Sergio Ramos, el especialista en la materia, se puso al frente del cobro pero no consiguió hacer daño. Los de Zidane querían más y no dejaron de insistir.



El primer chispazo que tuvo el equipo de Diego Simeone fue a través de Lemar, quien tras recibir un pase milimétrico que se filtró por la defensa, remató al primer palo pero la pelota se fue ligeramente desviada. Se perdió el empate.



Los merengues no bajaron la intensidad y a los 63 minutos encontraron, con un poco de suerte, el segundo del partido. Dani Carvajal, quien se recuperó y regresó para este partido, capturó un rebote de la defensa tras un balón detenido, y completamente solo remató a placer después de bajarla de pecho; el potente derechazo se estrelló en el vertical y tras golpear la espalda de Oblak, se metió entre las redes. (2-0).



Cuando el tiempo se agotaba el equipo del ‘Cholo’ Simeone se adueñó de la pelota y consiguió generar algunas buenas situaciones. Una de ellas, quizás la más clara, a diez minutos del final. Cabezazo con peligro que salvó el portero Courtois.



Los arqueros terminaron siendo grandes protagonistas en el derbi. En el ocaso del juego, Oblak le ahogó el grito de gol a Lucas Vásquez, tras un formidable pase de Benzema.



Con este resultado (2-0), Real Madrid llegó a 23 puntos y ganó una posición en la tabla de LaLiga, poniéndose ahora a solo 3 unidades del Atleti.