Neymar y Mbappé estarían lejos de los intereses del Real Madrid

Real Madrid se prepara para armar nuevamente un equipo competitivo que, de la mano de Zinedine Zidane, vuelva a luchar por los grandes títulos a nivel de clubes. Y en los rumores del mercado europeo se ha insistido por el interés del club merengue en las dos grandes figuras del Paris Saint Germain: Kylian Mbappé y Neymar.

Sin embargo, desde el equipo español no existe tal interés. No por lo menos para la temporada 2019-2020. Así lo dijo este lunes el presidente Florentino Pérez, en una charla reveladora con ‘El Transistor’.

A la hora de preguntarle por Mbappé, Florentino aseguró que en Real Madrid “no estamos pensando en jugadores”, pues por ahora se piensa en el plantel actual y en las posibles salidas. “Hay que reunirse con Zidane y ver qué es lo que queremos. Hay que comprar y vender. No quiero que me lleve a un terreno al que no quiero ir, que es el de Mbappé. No voy a hablar de ningún jugador”, apuntó el dirigente.



Y cuando le insistieron por la perla francesa, sumado al posible interés por Neymar, el presidente del club merengue fue enfático: “Yo con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes”.