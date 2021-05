¿Varane o Ramos? La decisión final del Real Madrid para renovarles

Real Madrid viene trabajando desde hace ya varios meses en la extensión de los contratos de los jugadores más importantes de la plantilla. Los nombres de Sergio Ramos y Raphael Varane se han convertido en prioridad, pues han sido los pilares en la defensa durante las últimas campañas, además, representan liderazgo y seguridad ante cualquier equipo. Sin embargo, es probable que uno de los dos deje el club al terminar la temporada.



La intención de club es intentar, hasta el último recurso, extender el vínculo contractual de ambos. Sin embargo, de uno, dependerá el futuro del otro. Y es que el Madrid quiere evitar que ambos se vayan, además de no dejar ningún redito económico en cuanto a fichaje. De acuerdo a información de Marca, en el caso del francés, la oferta de renovación está, pero el interés del central no ha sido afín a los intereses de la cúpula blanca.



Por lo cual, de no renovar Varane este verano, buscarían venderlo, teniendo en cuenta que su contrato culminará en el 2022, quedando expuesto a salir libre, sin dejar alguna suma de dinero en el Real Madrid. De no concretarse su extensión, abriría rápidamente el camino para que Sergio Ramos renueve, sin mayor complicación.



En los intereses del capitán es quedarse, pese a esto, su renovación empezó compleja. El tema económico es lo de menos, buscaría tener dos años más de contrato, con la reducción salarial ya acordada, por lo que su continuidad estaría sujeta a lo que ocurra con Varane.



Los lugares en la zona defensiva estarían con Nacho, Militao y Alaba, junto con Varane o Ramos. Los dos primeros se han ganado su lugar, el canterano renovaría su vínculo sin mayor problema, el brasileño mostró gran calidad y autoridad esta temporada.