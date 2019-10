James no entró en los elogios de Zidane: resaltó a Valverde y a Hazard

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró la presión que se quitó de encima el belga Eden Hazard, tras marcar al Granada su primer gol en el fútbol español, y confesó que "necesitaba un partido como el de hoy" y firmar su primer tanto.

"Necesitamos a Eden así, jugando bien y marcando goles. Estaba contento al final del partido en el vestuario, nos alegramos por su gol y espero que sea el primero de muchos", dijo Zidane en rueda de prensa.



"Tenía ganas de hacer un partido como este, marcar un gol y estar en forma. Es normal que todos tengamos ganas de que lo haga bien, tiene mucha calidad, ha dado pases decisivos, ha marcado. Estoy contento por él y sus compañeros también", añadió.



Destacando jugadores que brillaron en el Real Madrid, el técnico francés se quedó con el uruguayo Fede Valverde. "Estoy contento por Fede porque se lo merece. Es un jugador que siempre demuestra que es muy bueno y está creciendo. Lo está haciendo fenomenal y me alegro. El segundo gol es de él porque siempre avanza y quiere el balón, en el tercero la recupera él", resaltó.



Zidane dejó una lectura positiva del triunfo y el liderato, sin atender a nada negativo y asegurando que la reacción del Granada se debía a sus propios méritos y no a una relajación de sus jugadores.



"La primera parte ha sido fenomenal en todos los sentidos. No hay que comparar el partido con el del Levante. Jugamos contra el segundo y te tiene que meter en dificultades. Es un error nuestro por lo que se meten en el partido, y tenemos unos minutos de dificultad, pero en la segunda parte controlamos el partido".



"Al final metemos el cuarto. Me quedo con todo y sabemos que nunca va a ser fácil. No existen en el fútbol actual noventa minutos en los que el rival no te meta en dificultad. Es mérito del rival por los cambios que ha hecho, jugaron mucho mejor", añadió.



Con el liderato asentado, Zidane se mostró ambicioso. "Quiero más porque somos perfeccionistas. Debemos mejorar y lo vamos a hacer. Estoy muy contento con lo que están haciendo los jugadores. Hoy podemos estar contentos porque vamos arriba y queremos seguir ahí. Va a ser muy largo y hay que trabajarlo mucho. La pena es que muchos se van otra vez y no van a descansar, por decir algo negativo".



El 'virus FIFA' es lo que más preocupa a Zidane, que espera que Toni Kroos no vaya con Alemania y que las molestias de Gareth Bale queden en nada.



"Es la realidad, hoy perdemos a Toni y a Gareth más algunos que están tocados pero van a viajar para jugar con sus selecciones. Es lo que hay, no podemos hacer nada. Espero tener a Toni aquí para que se meta bien y no se vaya con la selección. Los demás veremos, pero no lo controlamos. Lo tenemos que gestionar", sentenció.