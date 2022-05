Real Madrid y una oferta millonaria: esto debe pagar por jugador

Sin duda alguna, el AC Milan lo supo hacer cuando ató al extremo portugués del Lille, Rafael Leao. El luso fue una carta vital en el conjunto italiano para alzar nuevamente la Serie A tras 11 años de sequía. Ante el desplante de Kylian Mbappé, Real Madrid ha puesto sus ojos en el joven de 22 años.

El Real Madrid tendría listos 120 millones para ofrecer al Milan por Rafael Leao, pero ese valor no es suficiente para Paolo Maldini que habló sobre el interés del equipo español en el portugués para la Gazzetta dello Sport. El ídolo en la defensa del cuadro italiano comentó lo que en verdad vale, y la condición para entrar verdaderamente a negociar una salida de Leao con destino a España.

‘Leao es un diamante todavía en bruto, ha tenido grandes mejoras de un año a otro. Lo cogimos del banquillo del Lille pagándole 24 millones y enseguida le pusimos una cláusula de 150 millones. Creímos potencialmente en él, siempre ha sido un campeón. Ahora tiene que seguir un camino que aún no ha terminado. Es extremadamente inteligente y necesitaba que lo ayudaran un poco. Hablé mucho con él. Está claro que, si en el futuro el Milan no está al nivel de Leao o Leao no está al nivel del Milan, las cosas pueden cambiar. Pero en este momento el crecimiento es exponencial para el club y para el jugador’.

Todavía no se confirma ningún fichaje, más allá de Antonio Rüdiger que llegará libre tras culminar contrato con el Chelsea, y el regreso de Takefusa Kubo. Pero el Real Madrid se moverá fuertemente después de ese desplante de Kylian Mbappé. Se habla de Aurélien Tchouaméni y ahora suena Rafael Leao, pero si las condiciones son así, pagar la cláusula de rescisión le saldrá caro a los madrileños.