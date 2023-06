Bellingham de blanco: del número de Zidane a la opción de Mbappé

El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, quien llega procedente del Borussia Dortmund alemán, aseguró en sus primeras palabras como jugador madridista que “es el día más importante” de su vida.





“Hola madridistas, gracias a todo el mundo que está en la sala, a la gente que esta en línea por estar en el día más importante de mi vida, llego al mejor equipo del mundo”, dijo durante su acto de presentación.



“Debo de dar las gracias a mucha gente, al Borussia Dortmund, a Juni Calafat, a Jose Ángel Sánchez, ...Gracias a mi familia por todo el apoyo y por hacer las cosas mucho más fáciles y por ultimo Hala Madrid”, dijo en su primera rueda de prensa.



Bellingham llegó a Real Madrid tras fichar procedente de Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables. El centrocampista inglés firmó su contrato con el conjunto blanco hasta 2029 y llevará el dorsal “5″ que ha lucido hasta esta temporada Jesús Vallejo y que por supuesto tiene un valor especial pues perteneció a Zinedine Zidane.

💬 @BellinghamJude: "Admiro mucho a Zidane y al legado que tiene en este club con el número 5. Es un número que me inspira".#HeyJude pic.twitter.com/are7g3dAMv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023

​

Ante la pregunta obligada, el inglés aseguró: ​“Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?”. Pero de inmediato intentó corregir: “es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”.