¿Otro coqueteo, City? Guardiola no olvida a Messi: 'es el más fuerte'

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró este sábado que el argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, "es el más fuerte" y consideró que lo que le impacta es "más allá que su calidad", su "mentalidad".

"Es fortísimo, el más fuerte. Más allá que su calidad, es su mentalidad, su cabeza. En cuatro años en el Barcelona hicimos muchos partidos en los entrenamientos y no perdió ni uno. Si lo hubiera perdido, se habría ido. Tiene esa mentalidad competitiva, son cuatro o cinco jugadores en la historia que tienen algo distinto", aseguró Guardiola, quien participó en un directo en Twitch junto a excompañeros italianos como Antonio Cassano o Daniele Adani, o amigos como Christian Vieri.



El preparador español, campeón de la Premier League con el Manchester City y próximo finalista de la Liga de Campeones, en la que su club se enfrentará al Chelsea, repasó su paso por el Barcelona, su manera de entender el fútbol y celebró a los jugadores que marcaron su carrera de técnico.



"(Mis jugadores en el Barcelona) eran animales competitivos, aprendí mucho de ellos. Cada tres días querían ganar, querían ser mejores que sus mismos compañeros. Tuve suerte por tener al mejor de todos los tiempos (referido a Messi), y siete u ocho jugadores de la academia con la edad correcta, 24, 25, 26 años", explicó.



"Luego contábamos con extranjeros fortísimos como (el camerunés, Samuel) Eto'o. Todos ellos coincidieron en el momento perfecto, las estrellas permitieron que eso durara cuatro años. Es extraordinario, jugaban las finales como un amistoso", prosiguió, al repasar su exitoso paso por el Barcelona como entrenador, entre 2008 y 2012.



"Eran grandes amigos y cada uno tenía su papel. Todos sabíamos que Messi era el mejor, pero luego había otros seis o siete que eran fuertes, y otros que sabían que no jugaban porque los demás eran más fuertes", concluyó.



Se rindió ante el argentino Javier Mascherano por tener la "humildad" de aceptar jugar como central defensivo pese a ser "de los mejores centrocampistas centrales del mundo" y elogió la inteligencia de Sergi Busquets. "Busquets es muy inteligente, lo entiende todo. No tiene mucha fuerza física, pero es su inteligencia. Si sobrevives diez años en el Barcelona debes ser fuerte, si no te quitan el puesto", dijo.



Afirmó además que la parte más dura de su trabajo es decir a sus jugadores quiénes van a jugar y quiénes se quedarán fuera. "Nuestro trabajo es muy duro. Podemos hablar de táctica, pero cada dos o tres días dejamos a nueve jugadores sin jugar y eso te hace daño, es muy duro. Se sufre mucho más de lo que disfrutas. No os recomiendo ser entrenadores, porque se sufre mucho. Hay chicos buenos, que entrenan bien, pero no juegan", aseguró.



Reconoció que la Premier League ganada este año con el Manchester City fue especial, en particular por las dificultades causadas por la pandemia. "Esta Premier fue especial para todos. Estábamos en una pandemia, muchos seres queridos fallecieron. Todo era entrenamiento, casa, restaurantes cerrados. Fue especial porque mantuvimos la concentración", consideró.



Y finalmente expresó su enorme aprecio por el técnico argentino Marcelo Bielsa, preparador del Leeds. "Es único, nadie puede imitarle, es un

fútbol de autor, único, intransferible, es una alegría, honestidad, atacar , defender todos, es un regalo para el fútbol. Solo hace cosas buenas, honestas, nunca engaña. Cuando pierde acepta la derrota, siempre quiere aprender", dijo.