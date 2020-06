'Cucho' Hernández le ganó duelo a Murillo: gran goleada de Mallorca

¡Sorpresa! ¡Batacazo! En todo caso, inesperada fue la victoria de Mallorca por 5-1 contra Celta de Vigo, que venía de darle un durísimo golpe a FC Barcelona pero encajó una derrota dolorosa en una noche de pesadilla.

Era un duelo entre Juan Camilos 'Cucho' Hernández y Jeison Murillo, titulares en Mallorca y Celta, respectivamente, que acabó ganando el pereirano sobre el vallecaucano.



No era un lujo de partido pero la polémica lo convertía un un enigma: muy temprano, sobre los 6 minutos de juego, Dani Rodríguez se deja caer en el área pero, cuando van a la revisión, increíblemente dan penalti, que cobró Budimir para adelantar al local.



A los 18, otra discusión: una jugada de Murillo, quien se vistió de atacante y remató al arco pero no se convalidó, aunque tras muchas repeticiones en cámara pareció entrar. En ausencia de ayudas tecnológicas no fue decretado por el árbitro y tampoco por el VAR. De nuevo el VAR y el juez Burgos Bengoetxea.



El duelo entre colombianos comenzaba a ganarlo ‘Cucho’ Hernández, quien a los 26 minutos superaba a Murillo en un forcejeo dentro del área y soltaba un remate seco abajo, imposible para el arquero. El pereirano marcaba su tercer gol en LaLiga mientras el Celta sufría una ventaja 2-0 que se antojaba larga para lo visto en la cancha.



Pasaría de largo el local con una nueva asistencia de Kubo, el cedido del Real Madrid, quien vio llegar a tiempo al lateral Pozo, cuyo remate no llegó a tocar el arquero. En 40 minutos el Celta, el mismo que venía de hacerle un partidazo a FC Barcelona, caía goleado.¿Cómo explicarlo? Es fútbol…

Se estrellaba a los 43 en el ravesaño el que debía ser el descuento de Celta y el gol olímpico de Nolito, y a tiempo evacuaba el peligro Mallorca. Una llegada de Aspas y una más de Santi Mina sobre el tiempo de adición en el primer tiempo daban cuenta de un visitante luchador, pero errático en la definición.



Arrancó el segundo tiempo en el mismo tono, con una falta en el área contra Santi Mina y penalti para Celta, que Aspas cambió por gol a los 49 y gol. Era el 3-1 parcial.



Pero era un día fatal para la zaga visitante y a los 52 Mallorca, de nuevo en otro elogio a la efectividad, aprovechó la pasividad en la marca y el talento de Kubo para habilitar a Budimir y anotar el 4-1. Y lejos de reinvindicarse, a los 60 le daría todo el tiempo a Sevilla para un remate furioso que acabó en el 5-1.



Empezaron a pesar las piernas y ya Celta no encontró cómo hacer más daño y así se llevó una goleada en un día para el olvido. Lo de Mallorca, en cambio, fue un triunfo clave en su lucha por la permanencia, que no está ganada pero con un 5-1 es un baño de confianza.



Buen juego de Hernández, pobre presentación de Murillo, el balance de los colombianos.