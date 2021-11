Iraola sobre Falcao: por qué no fue titular y la gravedad de su lesión

Rayo Vallecano perdió este sábado 2-1 con Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, y Radamel Falcao García volvió a ser protagonista del club de Vallecas: el colombiano no fue titular, entró y marcó gol, pero se retiró 11 minutos después de ingresar por una lesión, que encendió las alarmas en España y Colombia.



El partido de la fecha 12 de LaLiga Santander dejó a Falcao con la alegría de su primer gol en el Bernabéu, la tristeza de la derrota del Rayo, y la preocupación por su salida debido a una molestia, justo antes de presentarse a la Selección Colombia, que enfrentará a Brasil y Paraguay en partidos de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, habló de Falcao en la rueda de prensa posterior al juego con Real Madrid. Allí explicó primero por qué Radamel no fue inicialista y si tenía que ver con una lesión.



“Radamel tenía una molestia, no una lesión o algo que le impidiera jugar. Tenía algún golpe de partidos anteriores, pero no en la misma zona en la que ha sentido algo”, comentó Iraola sobre la no titularidad de Falcao.



¿Qué pasó con la lesión que sacó a Falcao?

Según el entrenador del Rayo Vallecano, la molestia de Falcao no sería de gravedad y podría estar con la Selección Colombia, aunque no puede asegurar que no sea nada grave, y le dejará a los médicos del club el parte final sobre su lesión.



“Yo creo que ha notado algo en el aductor yo creo que él se conoce bien y también nos ha avisado en cuanto a notado alguna cosa y no creo que sea algo muy muy grave, pero no sé decirte el alcance ahora mismo”, dio Iraola.