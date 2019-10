El régimen de Zidane: así mantiene la disciplina en el Real Madrid

No tener el peso adecuado, la impuntualidad, dar entrevistas no autorizadas, salir de Madrid sin avisar y hasta el uso del teléfono celular en zonas no permitidas son infracciones que en el Real Madrid se pagan caro. El cuerpo técnico, encabezado por Zinedine Zidane tiene una lista de normas con las que busca mantener al equipo concentrado en todo momento en rendir al máximo.

Según publicó este jueves Deportes Cuatro el club blanco busca que sus jugadores se mantengan enfocados en su rendimiento deportivo y son intolerantes ante la indisciplina. Las multas van entre los 250 y los 3.000 euros.



Las principales normas son:



- Puntualidad: los jugadores deben llegar 45 minutos antes al camerino antes de un entrenamiento. Si se pasan 5 minutos pagarán 250 euros. Si son 15 minutos de retraso, pagarán 500 euros y si la llegada se demora más de ese tiempo, podrían pagar hasta 1.000 euros. No asistir a una práctica sin justificación acarrea la multa más grave de 3.000 euros. La impuntualidad también sale cara en eventos comerciales del equipo.



- El uso del celular. Los jugadores no pueden ver su teléfono móvil cuando les estén haciendo recuperación o fisioterapia en camillas. Tampoco les es permitido usar su celular en el bus, mientras que en los camerinos deben tenerlo en modo silencio. Aquí las multas van entre los 500 euros, si es sancionado por primera vez y podría llegar a 1.000 euros si es reincidente.



- Sobrepeso. El departamento médico les da a los jugadores a comienzo de temporada un peso determinado y si al momento del control de peso están por encima pagarán 250 euros.



- Entrevistas y viajes: para los días de descanso también existen normas que pueden ocasionar multas. Por ejemplo, los futbolistas deben informar a Zidane si van a viajar fuera de Madrid y también deben informar sobre entrevistas y actividades comerciales para que sean aprobadas por el club. Las multas van entre 250 y 1.000 euros si infringen alguna de estas normas.