Los criticados del Real Madrid que dan una mano ante la adversidad

Real Madrid no empezó como pretendía la temporada en la Liga de España. Aunque tampoco era para prender las alarmas, pues se mantiene invicto. Sin embargo, el equipo español no jugaba bien, empató dos juegos contra rivales menores y el segundo ciclo de Zinedine Zidane ya recibía críticas, pues desde la pretemporada no venía bien.

El técnico francés, así como la prensa y los aficionados, tenían jugadores criticados, dejados de lado, casi en el lustracismo, que ahora son importantes y se han ganado un puesto en el equipo del entrenador. Han sabido destacarse, hacerse importantes, y destacarse en medio de la adversidad.

Es el caso del colombiano James Rodríguez, quien no iba a ser tenido en cuenta, pero no consiguió equipo y se quedó para demostrar que puede triunfar. No le importó a James el fichaje de Eden Hazard como la nueva figura, ya está dejando ver que puede estar a la altura del belga e incluso conformar una dupla de miedo para los rivales. Rodríguez Rubio mejora con cada partido, e incluso ya demostró lo que puede dar en el juego frente al Levante.

Y como James, hay otros que han ganado su pelea personal. Gareth Bale, Karim Benzema o Marcelo, han ido ganándose un espacio. No eran fichas fijas para los críticos, o para Zidane, pero poco a poco han demostrado toda su jerarquía.