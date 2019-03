Huesca del 'Cucho' Hernández se aferra a no descender en España

El Huesca derrotó 2-1 este sábado al Sevilla con un gol en el minuto 98, el equipo español luchó y se aferró a una permanencia a la que no renuncia a pesar de que el triunfo no le saca de la posición de colero.

Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado final, un gran remate del argentino 'Chimy' Ávila mete de nuevo al Huesca en la lucha por la salvación y le inyecta moral, a pesar del complicado calendario que le espera en las próximas jornadas.



El conjunto aragonés estaba obligado a la victoria para intentar recortar distancias con los equipos que le superan en la clasificación y no verse más atrás. Huesca cumplió con su objetivo aprovechando el mal momento por el que atraviesa el Sevilla lejos de su estadio.



En El Alcoraz tampoco fue capaz de reaccionar con un juego previsible y muy lejos de lo que se espera de un aspirante a jugar Champions League. El equipo de Francisco Rodríguez sabía que no podía fallar, y menos en casa, y volvió a demostrar que este Huesca no es el de la primera vuelta y que se ha convertido en un equipo rocoso y difícil de superar, a la vez que tiene más gol que entonces y nunca se rinde.



Por contra, el equipo de Pablo Machín acumula su tercera derrota consecutiva habiendo ganado solo un partido de los últimos diez, lo que le ha supuesto sumar 6 puntos de 30 posibles. Con los tres puntos el conjunto del colombiano 'Cucho' Hernández corta una racha de dos partidos sin ganar (derrota ante el Athletic y empate contra el Espanyol) y hace bueno el resultado de la pasada jornada en terreno catalán.