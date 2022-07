¡Cumplió su sueño, pero no lo dejan tranquilo! Sablazo a Lewandowski

Al Real Madrid y al FC Barcelona no se le puede decir nunca que no, y menos por los grandes esfuerzos que hicieron los catalanes por llevarse a su nuevo delantero que alucina con debutar pronto en las filas culés. Sin embargo, hay maneras de aceptar los rumores, y una de ellas, es siendo cauto y no alardear tanto de una posible vinculación.

‘Me llamo Robert, soy polaco y vivo en Barcelona’ esas fueron las primeras palabras de Lewandowski al ser presentado como nuevo jugador del club catalán. Una frase que no cala bien, aunque se conozca el deseo que tuvo el ex Bayern de Múnich por llegar a LaLiga, el equipo bávaro se desesperó por esas señales de desprecio que mostró el jugador alardeando cada vez más y con mucha fuerza su ilusión de irse de Alemania.

Durante ese largo tramo en la novela de Robert Lewandowski, Bayern de Múnich y FC Barcelona, al polaco se le tildó por su falta de respeto con el cuadro bávaro al reiterar en varias ocasiones su insistencia de abandonar el club aún teniendo un contrato con los teutones. Hasan Salihamidzic criticó la actitud y conducta de Lewandowski frente a su salida.

El director deportivo del Bayern de Múnich fue entrevistado por la revista Zeit, en donde dijo, ‘la actitud de Lewandowski es realmente cero coma cero. No solo porque haya cumplido todos mis contratos como jugador, como es lógico. Como jugador lo habría aclarado internamente y por mí mismo y habría cumplido mi contrato’.

Llegar a las filas del FC Barcelona y ayudar en el momento que vive el club es el deseo de cualquier ‘9’, además, tiene su objetivo firmando con los catalanes y es buscar el objetivo de sumar una distinción importante como el Balón de Oro. Sin embargo, tal vez no fue la manera para hacerlo, por la insistencia en querer abandonar al Bayern de Múnich que acabó con la paciencia de actores claves en el club bávaro.