Boicot a la presentación de Falcao causó enojo en ‘El Chiringuito’

Día histórico en Rayo Vallecano: este jueves, 16 de septiembre, fue presentado oficialmente Radamel Falcao García, tal vez el fichaje más importante de toda la historia del club español. Sin embargo, la ceremonia de presentación se empañó por una protesta.



Un sector de la afición del Rayo entorpeció el discurso del presidente del club, el empresario Martín Presa, por lo que el evento se interrumpió por unos segundos, ya que las fuertes arengas no dejaban escuchar a Falcao ni al dirigente.



Clima extraño en la presentación del Tigre Falcao: Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, estaba elogiando al colombiano cuando tuvo que hacer silencio ¡por los cánticos de la gente en su contra! pic.twitter.com/8AFIQUdmP2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2021

El hecho no ha pasado desapercibido y ha generado críticas de la prensa en España. De hecho, el programa ‘El Chiringuito’ dio amplio despliegue al lamentable momento. Y hasta Josep Pedrerol, conductor del show futbolístico, dedicó unas enérgicas palabras en su editorial.



“El boicot a la presentación de Falcao es llamativo, pero es lamentable. Y no me meto en quién tiene la razón, hay un grupo de gente que se mete con el presidente. ¿Sabéis lo que es para un club como el Rayo Vallecano que llegue Falcao? ¿Sabéis lo que es para toda la gente que vive en Vallecas, que Falcao llegue a su club? Aquellos que criticaron al presidente, por lo que sea, ¿sabéis el daño que han hecho a Vallecas?...La bonita imagen de Falcao en el Rayo Vallecano, la han estropeado… ¿Les parece bonito?”, dijo Pedrerol.



🔥"Es LAMENTABLE el BOICOT a la presentación de FALCAO"



😠"¿Sabéis lo que SIGNIFICA que @FALCAO llegue al RAYO? NO sabéis el DAÑO que habéis hecho"



El inicio de @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/gBM3mi0sLC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2021

Incluso, se captó el incómodo momento en el que Falcao trató de calmar a la gente en las graderías, y pedía tranquilidad.