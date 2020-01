Ex jugador del Barça reveló que tenían reglas para tratar a Messi

El defensor central Jean-Clair Todibo salió con una espinita del Barcelona, donde no tuvo un buen paso, pues solo jugó cinco partidos en dos temporadas. Una vez llegó al Schalke 04 concedió una entrevista al diario Bild y allí reveló algunos detalles de su paso por la ciudad condal.

Uno de ellos es que recordó cómo debían tratar al argentino Lionel Messi, el jugador más valioso de la plantilla: "Se le defendía con mucho cuidado de no hacerle daño", dijo Todibo.



"Todos en el equipo teníamos muy presente que no se podía lesionar a Messi y por eso se le defendía con mucho cuidado de no hacerle daño", confesó Todibo, quien se jacta de haber jugado con el mejor jugador del mundo a quien en varias ocasiones le pudo quitar la pelota.



"Aprendí mucho entrenando junto a Leo Messi y también, aunque no lo parezca, le robé algunos balones, pero con mucho cuidado para no lesionarle", dijo.



El jugador de 20 años, quien comenzó su carrera en el Touluse, busca ganarse el puesto en el Schalke, donde ya fue convocado para el partido contra el Borussia Monchengladbach, en el que no tuvo minutos.