El video de Mendy que no mostró el Madrid y generó críticas al jugador

Ferland Mendy llegó a Real Madrid para ser la competencia de Marcelo por la banda izquierda de Real Madrid y ponerle presión al futbolista brasilero, quien no tuvo el mejor desempeño en su puesto, durante la última temporada. Sin embargo, en medio de su aparición en el césped del Santiago Bernabéu, el francés tuvo un pequeño problema de control de balón que ahora es foco de críticas y burlas por parte de algunos aficionados.



La situación, que no se pudo observar en la transmisión oficial realizada por el club y que tampoco se publicó en las redes sociales de la institución, fue cazada por algunos de los presentes en las gradas del estadio así como por algunos periodistas, que publicaron el video que rápidamente se hizo viral.



En la filmación se puede ver al jugador francés levantar la pelota y tener algunos problemas para mantenerla en el aire, como es común hacerlo en este tipo de presentaciones. Y más allá de que posteriormente lo logró, se podría decir que los primeros minutos de Mendy en el Bernabéu no fueron tan favorables.



Pese a esto, el futbolista se mantuvo tranquilo y como si nada hubiera pasado, dejó el balón al lado un rato después, aprovechó su teléfono para tomarse un par de fotos y continuó con el protocolo que demanda la llegada a un club como Real Madrid, mientras los hinchas merengues esperan que no tenga tan mala suerte cuando dispute su primer partido como jugador madridista.



Este es el video que no se vio en las grabaciones de Real Madrid: