Hazard le pidió la '10' a Modric y la respuesta del croata fue clara

Eden Hazard fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada. El futbolista belga aún no sabe que número va a usar, sin embargo, el futbolista aseguró que le pidió la '10' a Luka Modric y el croata no acepto ceder su dorsal.

Más de 100 millones de euros pagará el Real Madrid al Chelsea por el fichaje de Hazard, un jugador que vive su mejor momento futbolístico y llega a ser la esperanza en ataque del conjunto merengue.



El jugador belga aún no tiene dorsal para la próxima temporada, mucho se habla del número '7' que dejó Cristiano Ronaldo. Actualmente Mariano Díaz es el propietario de esta camiseta, sin embargo, Eden Hazard tanteó la '10'.



"He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic, de broma le he preguntado si me deja el 10 y me ha dicho que no, así que tengo que buscar otro. Ahora, sinceramente, no es importante. Lo más importante es jugar con este escudo", aseguró en la rueda de prensa oficial de su presentación en el Bernabéu.



Habrá que esperar la información oficial del número que usará el belga, por el momento el jugador está disfrutando de un sueño y pronto tendrá que unirse a los entrenamientos con el Real Madrid bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane.