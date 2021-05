Él también se cansó: Hazard pondría fin a su pesadilla en Real Madrid

Terminó la temporada y para Eden Hazard no acabó la pesadilla. El belga es ahora la punta de lanza de todos los críticos españoles, que lo señalan de primero al hablar de una temporada de Real Madrid sin un solo título y con dudas muy serias sobre el técnico Zinedine Zidane y la plantilla.

El belga, víctima de constantes lesiones, apenas logró ser titular 10 veces esta temporada, y no estuvo disponible en juegos en los que el equipo realmente lo necesitó. A pesar del absoluto respaldo de su DT, nunca logró consolidarse y muchos especulan que pudo ser un entrenamiento excesivo, al que el jugador no estaba acostumbrado, lo que le impidió destacarse.



Lo cierto es que la afición y él mismo han perdido confianza y eso quedó claro tras la famosa imagen muerto de risa con Zouma, justo después de la eliminación de la Champions League: lo criticaron sin piedad.



Por todo eso, el propio jugador estaría buscando una salida inmediata del equipo, tal como reveló el programa 'El chiringuito de jugones'.



Según se comentó en la última emisión, su intención es salir este mismo verano y regresar a Chelsea, donde disfrutaron de su mejor versión durante 7 temporadas, con dos títulos de la Premier League, dos de Europa League y una FA Cup.



Se dice que el club está muy de acuerdo pues se trata del segundo jugador más caro de la plantilla (después de Bale, otro que no aporta) y ese ahorro no sobra en estos momentos. Tan decidido estaría que facilitaría una salida a cambio de unos 50 millones de euros, la mitad de lo que pagó por él.



Falta ver si en ese Chelsea de Tuchel, que con su ataque vertiginoso exige tanto en lo físico, logra reacomodarse. Por ahora la discusión está solo en la necesidad de su salida del Madrid.