El equipo que pescaría en río revuelto: ¡levanta la mano por Messi!

La crisis interna del FC Barcelona no es asunto único de los catalanes. Varios clubes europeos siguen al detalle la evolución de la situación, esperanzados en que alguna de las salidas previstas en la profunda reestructuración del club acabe favoreciéndolos.

Uno de ellos sería el Inter de Milán, club que, según su expropietario, Massimo Moratti, levantará la mano nada menos que por Lionel Messi.



“Creo que ya se tomó la iniciativa”, reveló en una entrevista al Diario AS de España. “Imagino que el Inter ya lo ha intentado. He visto aquel anuncio de Suning con la silueta del argentino en el Duomo y esto me hace pensar que ya se tomó una iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto”, añadió.



Según Moratti, hay más de una barrera: “No es una operación sencilla económicamente, está claro. Pero el mayor obstáculo es la voluntad de Messi. Hay que entender si quiere irse del Barça de verdad. Yo no lo tengo tan claro”, apuntó.



El exdirectivo explicó además que Messi no sería el único punto de interés y que incluso la modalidad del trueque sería realizable, como él mismo lo hiciera en el pasado con Samuel Eto'o y Zlatan Ibrahimovic: “Nos separábamos de un jugador excepcional como era y es Ibrahimovic, pero la operación tenía unos términos fantásticos para el Inter. Depende de cómo se sustituiría a Lautaro, nosotros lo intercambiamos con Eto’o…”. ¿Qué tal Luis Suárez? “Eto’o no tenía 33 años. Eso sí, Luis Suárez es buenísimo. Es listo y muy fuerte técnicamente”.