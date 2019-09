Cinco duelos para no perderse en el derbi Real Madrid vs Atlético

Llega el derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid, eset sábado a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y aquí anticipamos cinco duelos imperdibles:

Diego Simeone vs Zinedine Zidane:



Regresa a escena uno de esos duelos con heridas del pasado y admiración mutua entre sus protagonistas. Año y medio después se enfrentan las pizarras de Simeone y Zidane.



Las trampas tácticas del argentino, siempre con un as en la manga para explotar un punto de debilidad de su eterno rival. La continuidad en su idea del francés, enterradas las pruebas con tres centrales de pretemporada y exhibiendo nuevo tridente con Hazard, Bale y Benzema. Santi Solari hizo lo que aún no ha sido capaz Zidane, conquistar el Wanda Metropolitano. Es su objetivo. Más aún tras el sonrojante 7-3 de pretemporada. Un golpe inesperado cuando todo apenas comenzaba a andar que dejó una herida abierta y un mal recuerdo del que no quiere ni hablar el técnico madridista.



Simeone las tiene abiertas de la 'Champions'. En Liga se ha acostumbrado a conquistar el Santiago Bernabéu y tiene como cuenta pendiente vencer en el nuevo estadio atlético. Su parroquia le exige ahora mejor fútbol por la inversión en plantilla realizada. Exigirá al máximo al Real Madrid como siempre. Le llevará al límite. Al terreno del máximo esfuerzo donde se suelen cosechar los éxitos rojiblancos.

Oblak-Courtois:

Son dos de los considerados mejores porteros del mundo que aún no se acercan a su mejor nivel. Las exhibiciones de Jan Oblak no se han dado este curso y están por llegar para Thibaut Courtois en el Real Madrid.



Encara el mejor día para hacerlo. Ante el Atlético, el que un día fue su casa y donde ahora le reciben como el mayor de los enemigos. Su primera visita dejó todo tipo de faltas de respeto. Desde su placa a cánticos de la grada. Es el momento donde los grandes demuestran su calidad, con el entorno en contra. Oblak sigue siendo uno de los pilares rojiblancos. Indiscutible.



Aunque esta temporada aún no fue salvador. Selló su puerta en cuatro de las seis jornadas, la cuenta pendiente de Courtois, que al fin lo consiguió en una de las cinco que ha jugado. El día más difícil en la salida al Sánchez Pizjuán. Llevaba casi nueve meses sin conseguirlo.



El Real Madrid es al rival al que más se enfrentó Oblak en su carrera. Hasta 16 derbis oficiales, encajando 19 tantos. De su firmeza dependerá buena parte del resultado de su equipo. El bagaje de Courtois es más corto de madridista. Dos derbis y ninguna derrota. Un solo gol encajado en el triunfo del Metropolitano.



Cuando parecía que finalizaba la competencia con la salida de Keylor Navas, la seriedad de Areola ante Osasuna inicia un nuevo duelo.

Giménez vs Sergio Ramos

Hereda José María Giménez el liderazgo de un referente como Diego Godín, que llegó a jugar hasta 29 derbis como el jefe de la zaga rojiblanca. Se ha reconstruido para el nuevo curso casi en su totalidad y de los pocos que permanecen emerge una figura con más responsabilidad en el centro de la defensa. Es Giménez la nueva voz de mando del segundo equipo menos goleado de LaLiga Santander.



Y eso que el inicio tuvo su dosis de irregularidad. Lleva nueve derbis en apenas cuatro años, con un estreno inolvidable con gol y más triunfos con él en el campo, cuatro, que derrotas, dos. Sergio Ramos ya es leyenda de los derbis madrileños. Ha disputado 39, sólo dos menos que Paco Gento y Manolo Sanchís, los que más jugaron.



Para la eternidad dejó su gol de Lisboa que levantó la final de la Liga de Campeones en el último suspiro para cambiar la historia. Hasta seis goles le ha hecho al Atlético de Madrid el defensa con alma de delantero. El último, para conquistar por primera vez el Metropolitano. Su ausencia en París coincidió con la debacle. Su regreso con la seriedad mostrada el primer día que el equipo de Zidane dejó la puerta a cero sin permitir que le chutasen. Es el pilar defensivo a derribar por el Atlético.

Renan Lodi vs Nacho Fernández

Será una de las claves del derbi. Todo apunta a que el brasileño Marcelo no está en condiciones físicas de jugar. Recién recuperado de una lesión. Sin ritmo de competición. Si no es forzado por Zidane, su baja deja huérfano de laterales zurdos puros el flanco izquierdo madridista.



Aparece Nacho como parche y el Real Madrid pierde, jugando con un futbolista a pierna cambiada, profundidad en una banda desde la que además parte Eden Hazard, que siempre lanza carreras hacia el interior. Es un condicionante que espera Diego Simeone y que debe solventar Zizou.



En cambio, el lateral zurdo rojiblanco presenta a uno de sus jugadores en mejor momento de forma. Lodi se está convirtiendo en uno de los grandes fichajes, consiguiendo que no se añore la figura de Filipe Luis y que con sus despliegues físicos incluso mejore las prestaciones de su compatriota brasileño.



Provocará que Gareth Bale tenga que exigirse en defensa para evitar apuros en dos contra uno a Dani Carvajal. Es una de las armas de Simeone. Seguro en labores defensivas y siempre dispuesto para incorporarse al ataque y ser un arma desequilibrante ante las defensas rivales. Las expectativas son altas en su primer derbi.

Joao Félix vs Eden Hazard

Los focos apuntan a dos jugadores que deben asumir liderazgo. A diferentes niveles. Joao Félix por su juventud, 19 años, representa la ilusión del derbi. El futbolista en el que se han depositado las esperanzas rojiblancas y que desprende magia en sus carreras con el balón pegado, su visión en el último pase y la calidad entre líneas.



Eden Hazard es el fichaje estrella del Real Madrid, exigido a comenzar a mostrar el mejor de sus niveles que le impulsó para convertirse en uno de los mejores del mundo. De Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo a Joao Félix y Hazard.



El derbi presenta nuevos iconos. Joao dejó con la boca abierta en el 7-3 de pretemporada. Una madurez impropia de un chico de su edad. Hazard va de menos a más tras una lesión que marcó el inicio de su sueño como madridista.



En Sevilla dejó destellos de lo que puede ser. Su lectura del fútbol le convierte en un privilegiado. El Metropolitano es un gran escenario para demostrar quien es y para lo que ha venido al Real Madrid. El madridismo le espera con ansia.