Casillas-Puyol: emotivo encuentro entre dos leyendas del fútbol

Este martes se dio un encuentro entre dos grandes leyendas del fútbol español: el ex portero y ex capitán del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas se reunió en un restaurante de Barcelona con el ex defensor del Barça y de la ‘roja’, en un encuentro que fue compartido en sus redes sociales.

"Y llega un día en el que te juntas a comer y empiezas a hablar de "Clásicos"; de Eurocopas y Mundiales vividos; y de mil historias más que te vienen a la cabeza... Un placer señor", le dedicaba Iker Casillas a Carles Puyol.

El central por otro lado, subía un selfi con su amigo: "Te he visto fuerte, amigo. ¡Ven más a verme!, #UnaCarreraJuntos #RivalesYAmigos".



Casillas se recupera de su lesión de corazón sufrida durante un entrenamiento del Porto en mayo del año pasado. En los últimos días se conoció de su interés por presentarse como presidente de la Federación Española de Fútbol, pero él sigue como jugador activo del Porto y por ahora no se habla de su posible regreso o de su retiro de la actividad deportiva.