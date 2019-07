Si logra fichar a Neymar y Griezmann, ¿cómo jugaría el Barcelona?

El Barcelona estaría en busca de dos grandes fichajes para este mercado de verano: Neymar, quien cada día parece alejarse más del PSG y Antoine Griezmann, quien ya había anunciado que no seguiría en el Atlético de Madrid. El fichaje ‘top’ del club blaugrana que ya está confirmado es el del mediocampista holandés Frenkie De Jong. Aquí nos adelantamos y en el escenario de que se concreten las contrataciones mencionadas, analizamos qué podría hacer el técnico Ernesto Valverde para acomodar a tantas figuras en el once tipo para la temporada 2019-2020.

Comenzamos por recordar cómo jugaba el Barcelona de la temporada anterior, en la que ganó el título de la Liga de España. El portero titular fue Ter Stegen y luego, un 4-3-3 clásico con Sergi Roberto, Piqué, Lenglet o Umtití y Jordi Alba. En el medio una línea de tres con Busquets, Rakitic y Arthur, por la zona izquierda. Arriba: Messi como extremo por la derecha, Dembelé o Coutinho por la izquierda y Luis Suárez como centro delantero.

Así jugó Barcelona en la temporada 2018-19. Foto: GRÁFICA FUTBOLRED

Cómo jugaría si llegan Neymar y Griezmann

Barcelona mantendría el 4-3-3 que viene utilizando. Primero habría que decir que en la parte defensiva no hay dudas con el portero alemán Marc-André Ter Stegen, consolidado tras cinco temporadas consecutivas con el equipo catalán.



La defensa se mantendría: aquí tampoco habría cambios, pues ha sido la línea más sólida con Sergio Roberto como lateral derecho; Gerard Piqué y el francés Clément Lenglet como centrales y Jordi Alba, como lateral por la izquierda.

La defensa se mantendría igual a la de la temporada pasada. Foto: GRÁFICA FUTBOLRED

Luego, en la línea de volantes se mantendría Busquets como mediocentro. Y allí entramos a analizar cómo jugaría Frenkie de Jong, quien jugaba como interior en el Ajax y es un jugador que se caracteriza por tocar y moverse para combinar, e incluso llegar al área. El holandés jugaría entonces como interior por la derecha, mientras que por la izquierda jugaría el brasileño Arthur.

El mediocampo del Barcelona, con De Jong, como novedad. Foto: GRÁFICA FUTBOLRED

La MSN en ataque

La delantera del Barcelona volvería a ser la de hace algunas temporadas con la MSN: Messi, Suárez y Neymar. Foto: GRÁFICA FUTBOLRED

Lionel Messi jugaría por la derecha y Neymar lo haría por la izquierda, su zona preferida para generar desborde y centros o finalización. Como centro delantero estaría el uruguayo Luis Suárez. Es decir que el Barcelona volvería a la MSN que le dio buenos resultados durante tres temporadas entre 2014 y 2017.

¿Y Griezmann?



Si Barcelona mantiene este esquema 4-3-3 el francés no tendría cabida en el once titular. Por lo menos así lo vemos. ¿Podría sentar a Suárez y jugar como falso nueve? Es posible, sin embargo en esa posición no ha rendido el atacante francés, como se vio en el Atlético. Además, es muy difícil que Valverde deje en el banco a Suárez por el aporte que le da el uruguayo en materia de goles y como primer defensor, pues es el mejor a la hora de presionar la salida del rival.



El técnico Valverde tendría que cambiar el módulo para que este costoso fichaje sea mejor aprovechado. ¿Cómo? Con un 4-2-3-1 con lo que tendría que sacrificar a Arthur para que De Jong y Busquets jueguen en un doble cinco o doble pivote, luego estarían Messi, Griezmann y Neymar y arriba Suárez.

Barcelona, con un esquema 4-2-3-1 para utilizar a Griezmann. Foto: GRÁFICA FUTBOLRED



Esta sería una posibilidad o también podría utilizarse no para el inicio sino para el transcurso del partido, es decir, arrancar con el 4-3-3 y cambiando al 4-2-3-1 en un momento determinado del juego, sacando a Arthur por Griezmann.

Algunos preguntarán y ¿cómo entran Ousmane Dembelé y Philippe Coutinho en este esquema? La respuesta es sencilla: si el Barcelona logra fichar a Neymar y a Griezmann, esos dos jugadores tendrían que buscar otro equipo, pues tendrían muy poca posibilidad de jugar en el Barcelona 2019-2020.