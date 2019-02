La difícil realidad del Real luego de caer con Girona: ¿Se va la Liga?

Real Madrid cayó con Girona en Liga de España y quedó a 9 puntos del Barcelona, líder de la Liga y que, a pesar de no tener brillantez en su juego, ha logrado conseguir importantes puntos que lo mantienen sólido a la cabeza de la tabla. Pero entre ellos dos se interpone el Atlético de Madrid con dos puntos más que el Real y a 7 de los culés.



Vea acá cómo está la tabla de España

El equipo merengue venía mostrando un mejor nivel en las últimas fechas con victoria sobre el Atlético de Madrid y Ajax de visitante. Si bien Girona ha sido un desafío para los equipos más importantes de España parecía ser un hueso fácil para un equipo motivado por los buenos resultados.

Varios son los señalados por un nuevo bajón del equipo. Desde el técnico hasta los jugadores llamados a ser los líderes del equipo han tenido malas decisiones que lo hacen ser un equipo con pocas posibilidades de pelear por el título, aunque aún hay 14 partidos, entre ellos, un juego contra el Barcelona.

Marcelo es uno de los jugadores más criticados en este partido. El brasileño pasó de ser reconocido como el gran lateral de la Liga de España a ser duramente señalado por los aficionados. Por su lado se generaron las buenas llegadas de Girona y no hubo respaldo de su parte. Además. los datos señalan que el Real Madrid ha perdido seis partidos, ha empatado dos y sólo ha sido capaz de ganar uno cuando él es titular.

Pero en la zona de la defensa hay cosas que aún no terminan de encajar. Sergio Ramos una vez más se fue expulsado, aunque ya el partido estaba por finalizar, pero no estará en la siguiente jornada. Además, la falta de continuidad a Courtois le está pasando factura y aunque esta vez no tuvo errores, en otras oportunidades él sí perdió puntos importantes para el equipo.

En la zona de ataque, Vinicuis Jr tuvo un gran trabajo en las últimas semanas, pero esta vez salió del campo como el primer cambio. Ni Benzema ni Bale pudieron sacar la cara en el frente de ataque y aunque Lucas Vázquez entró para revolucionar el ataque, no fue suficiente para lograr al menos una igualdad de local. En ataque sigue faltando un jugador de peso.

Aún quedan 14 fechas por disputarse en la Liga de España, pero también deberán hacer frente a la Champions y la Copa del Rey. ¿Le alcanzará a Solari para remontar en este campeonato y pelear por los demás o dejará relegado alguno para no irse con las manos vacías?