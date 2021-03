Coutinho no despierta de su pesadilla: otra vez pasa por el quirófano

Philippe Coutinho lo hace todo para despertar de su pesadilla en FC Barcelona pero sigue sin lograrlo.

El brasileño habría pasado por el quirófano en los últimos días para tratarse un nuevo problema del menisco de la rodilla derecha, del cual se lesionó en el 2020.



El programa 'Onze' de Esport3 aseguró que el jugador, quien se sometió a una menisectomía el 2 de enero con un pronóstico inicial de baja de tres meses, volvió a ser intervenido hace unas semanas para extraer un quiste en su rodilla, el cual le estaba produciendo un derrame de líquido sinovial y la consecuente hinchazón en la rodilla.



Significa que aquel plazo de tres meses tendrá que reformularse pues ya no regresaría, como estaba previsto, en el mes de abril, sino que tendría que iniciar su rehabilitación de una manera distinta a partir de esta nueva intervención.



FC Barcelona no ha informado oficialmente cuál es la situación de un jugador por el que pagó cerca de 170 millones de euros, que tuvo que ceder en préstamo al Bayern Múnich sin lograr que se quedara y que, según Koeman, era parte de su proyecto siempre que estuviera físicamente apto. ¿Qué estará pagando Coutinho? No se puede creer su increíble mala fortuna con las lesiones.