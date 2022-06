River quiere romper el mercado: ¡se acerca goleador de talla mundial!

Con la salida de Julián Álvarez al Manchester City, River Plate está en la búsqueda de un goleador de primerísimo nivel para el torneo local y la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo quiere un hombre de primer nivel.



Si bien la delantera la llevan Miguel Ángel Borja y Valentín Castellanos, en Argentina empezaron a especular con nombres del fútbol europeo. El colombiano Luis Javier Suárez fue el primero de ellos y en las últimas horas un uruguayo "alborotó el avispero".

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch, uno de los grandes 'killers' del Viejo Continente está siendo sondeado por el cuadro millonario.



Luis Suárez, atacante que se despidió recientemente del Atético de Madrid, está en carpeta de River. Si bien es una operación excesivamente complicada, ya por lo menos hubo charlas entre ambas partes.



"River tiene un sueño para reemplazar a Julián Álvarez... Luis Suárez, el uruguayo que dentro de poquito queda libre. ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? También. Enzo Francescoli habló con él ya varias veces y Suárez no le cerró la puerta a la posibilidad. Le dijo que quiere esperar un tiempito más porque le están llegando ofertas desde Europa, las quiere escuchar, pero no descarta para nada la posibilidad de jugar en el equipo de Marcelo Gallardo", comentó Yarroch en ESPN.

​

​Así mismo en su canal de Youtube, el periodista reiteró que han sido constantes las charlas entre Francescoli y el ex-Barcelona, pero la institución cuenta con dos grandes trabas: el aspecto económico y la decisión familiar.



La buena noticia es que River le afreció al Pistolero esperarlo el tiempo que sea posible, teniendo en cuenta algunos problemas en su estado físico.

"El uruguayo se hizo una limpieza en sus rodillas y por eso no ha sido convocado a la gira del selecccionado de su país por Estados Unidos... la posibilidad está latente", concluyó.



Eso sí, hasta el 25 de junio hay plazo para que los clubes de la Libertadores inscriban nuevos futbolistas para la fase final. Por otro lado, desde el punto de vista del jugador, tendría la titularidad asegurada de cara al Mundial de Catar, dato no menor.



Por último, Yarroch se refirió a las cuentas que hacen en el cuadro riverplatense: "Por Valentín Castellanos, el goleador del New York City FC, le piden entre 13-16 millones de dólares, desde el club dicen que es mucha plata y no creen estar en condiciones de pagar ese dinero. Ahora, dicen que sí podrían pagar un contrato bien alto por Luis Suárez. Eso River está dispuesto a hacerlo".