¿Decisión tomada? Boca Juniors prescindiría de tres colombianos

Tanto han rajado de los futbolistas colombianos en Boca Juniors, que el Consejo de Fútbol ya tendría una decisión tomada sobre tres de los cuatro jugadores cafeteros que hay en el plantel xeneize.



Según ESPN F12, Sebastián Villa, Frank Fabra y Edwin Cardona se irán a final del 2021. De todos hay reparos, hay críticas, y se les dejaría ir por la falta de profesionalismo que han mostrado en el último tiempo.



Son temas diferentes, algunos por escándalos, otros por actitudes y otro porque ya cumplió un ciclo.



Sin embargo, de Villa, Fabra y Cardona no se habla bien. A Villa, extremo antioqueño, se le ha señalado por querer forzar una transferencia a Europa y abandonar las prácticas, incluso viajando a Colombia sin pedir permiso.



De Cardona es recordada su decisión de no ayudar a Boca en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, contra Atlético Mineiro, negándose a viajar a Buenos Aires una vez terminada su actuación con la Selección Colombia en la Copa América; actitud que fue remarcada por videos en Colombia, en fiestas y con artistas, mientras sus compañeros luchaban por la clasificación, aunque quedaron eliminados.



Es por eso que no comprarán el pase de Cardona, y dejarán que termine el préstamo con Xolos de Tijuana a final de año, para que luego se presente en el club mexicano.



Y sobre Fabra, se dice que su actitud no es profesional, que no se cuida en sus horas de descanso y en su alimentación. Aunque lleva seis años en el club y sienten que ya cumplió con su aporte y pueden tener una ganancia económica si salen al mercado de enero de 2022.